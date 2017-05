Frischer Wind für Merkels Union, Sturmtief für die SPD von Schulz: Die Landtagswahl im hohen Norden mischt die Parteienlandschaft vor der Bundestagswahl kräftig auf. Einen Sündenbock hat die SPD bereits ausgemacht.

Martin Schulz weiß, was die Stunde geschlagen hat. Um 18.49 Uhr kommt er auf die kleine Bühne im Berliner Willy-Brandt-Haus. Er schaut in viele leere Gesichter. Der wahrscheinliche Machtverlust an der Küste tut Schulz höllisch weh: "Ich bin enttäuscht. Das ist etwas, was unter die Haut geht." Die SPD stürzt laut Hochrechnungen auf um die 26 Prozent ab, sieben Punkte hinter der CDU.

Die schafft es, mit dem "No Name" Daniel Günther den nächsten Triumph nach dem Saarland einzufahren. Zwar stehen schwierige Koalitionsverhandlungen bevor - Günther dürfte der Posten des Regierungschefs aber nach diesem Resultat nur schwer zu nehmen sein. Wird es Jamaika mit Grünen und FDP? Oder gibt es für die SPD doch noch das Wunder einer Ampel?

Den Namen Torsten Albig erwähnt Schulz bei seinem Acht-Minuten-Auftritt kein einziges Mal. Andere in der SPD-Spitze sind da weniger zimperlich. Kraftausdrücke wie "Hornochse" fallen. Albig trage zu 75 Prozent die Verantwortung für die Katastrophe, habe einfach zu viele Fehler gemacht, sagt einer aus der Führung.

Das ist die Verteidigungslinie der Bundespartei: Albig ist der Sündenbock. Diese Sichtweise soll auch Schaden von Schulz abwenden. Der Kanzlerkandidat befindet sich in einer gefährlichen Lage: Zwar dämpfte er persönlich stets die gewaltigen Erwartungen, die mit seiner Nominierung verbunden wurden. Nun aber hat er als 100-Prozent-Vorsitzender die zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...