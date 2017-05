Bremen (ots) - Radio Bremen distanziert sich von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims. Zwei Bremer Konzerte der Musiker will man nun doch nicht präsentieren. Für diese Entscheidung erntet der Sender in sozialen Netzwerken viel Applaus, aber auch Kritik. Dabei ist absolut nachvollziehbar und richtig, dass der Sender keine Empfehlung für Naidoo aussprechen will. Einen Musiker wegen seiner Äußerungen nicht auch noch explizit zu unterstützen, ist - anders als mancher Kritiker meint - keineswegs dasselbe wie Zensur.



