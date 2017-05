Die Linksfraktions-Spitze um Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sieht in der Frankreichwahl ein Alarmzeichen für Europa. Das hält der linke Europaminister von Thüringen für "bescheuert", was Bartsch zurückweist.

Mit scharfer Kritik hat der linke Europaminister von Thüringen, Benjamin Hoff, auf einen Kommentar der Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, zum Ausgang der Frankreichwahl reagiert.

Die beiden Bundespolitiker hatten am Wahlabend eine Pressemitteilung mit der Überschrift verbreitet: "Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist ein Alarmzeichen für Europa". Im Text selbst folgt dann die Erklärung. Als Alarmzeichen werten Wagenknecht und Bartsch die vielen Wähler für Marine Le Pen. Daher sei es "gut, dass die rechte, nationalistische Kandidatin in der Stichwahl gescheitert" sei.

Hoff schrieb dazu auf Twitter: "Mensch @DietmarBartsch und @SWagenknecht, für die Überschrift schäme ich mich als linker Europaminister." Dahinter steht offenbar die Auffassung ...

