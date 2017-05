Der Vorsitzende der SPD-Bundestagfraktion, Thomas Oppermann, hat eine rasche Aufarbeitung der Niederlage der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gefordert. "Die Fehler, die in Schleswig-Holstein gemacht wurden, müssen jetzt schnell analysiert werden", sagte Oppermann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es handele sich um eine "schwere Niederlage". Die SPD habe die Wahl "in den letzten zwei, drei Wochen verloren". Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte zuvor die Niederlage der SPD in Schleswig-Holstein akzeptiert und der CDU gratuliert. Der CDU-Kandidat Daniel Günther habe eine "beachtliche Aufholjagd hingelegt", sagte Schulz am Sonntagabend in Berlin.

Dennoch glaube er an einen Sieg bei der Bundestagswahl.