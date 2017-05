Der Beginn der Erdarbeiten für das neue Zespri-Hauptquartier ist ein wichtiger Meilenstein für die Mitarbeiter und die Industrie, sagte der Hauptfinanzleiter von Zespri, Dave Hazelhurst. Zespris Mitarbeiter und Gäste kamen am Dienstagmorgen zusammen, um an dem Standort des neuen Gebäudes 'den ersten Spatenstich' zu feiern, so berichtet SunLive. Zäune und...

