TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatische Leitbörse in Tokio ist nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentenwahl mit deutlichen Gewinnen in die Handelswoche gestartet. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte legte am Montag zuletzt 1,73 Prozent auf 19 782,89 Punkte zu und damit auf das höchste Niveau seit Dezember 2015.

Händlern zufolge zeigten sich die Anleger erleichtert darüber, dass der proeuropäisch eingestellte Macron die Wahl gewann. Die Tokioter Börse war wegen nationaler Feiertage seit vergangenem Mittwoch geschlossen. Der breit gefasste Topix stieg um 1,84 Prozent auf 1578,79 Zähler. Sämtliche Industriesektoren an der Börse legten zu./ln/DP/zb

ISIN JP9010C00002

AXC0002 2017-05-08/03:33