SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich trotz des klaren Wahlsiegs von Emmanuel Macron nur kurz über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Im Handel am Montagmorgen in Asien bröckelte der Kurs wieder ab - zuletzt kostete die europäischen Gemeinschaftswährung mit 1,0976 US-Dollar in etwa wieder so viel wie am Freitag. Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen kam der Sieg Macrons letztendlich nicht mehr überraschend, so dass es für keine weitere Kursgewinne beim Euro reichte. In den vergangenen zehn Handelstagen nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl verteuerte sich der Euro im Vergleich zum Dollar um zirka zweieinhalb Cent oder etwas mehr als zwei Prozent./zb

AXC0017 2017-05-08/04:27