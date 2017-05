Ein Sieg mit zwei Dritteln der Stimmen und trotzdem keine Euphorie: Vor der Glaspyramide im Louvre kam die Feier der Macron-Anhänger am Sonntagabend nur langsam in Gang.

Die rechtsextreme Marine Le Pen geschlagen, Europa gerettet, allen Zweifeln zum Trotz mit der erst vor einem Jahr entstandenen Bewegung "En Marche!" gewonnen: Wenn das kein magischer Moment im Leben dieses Landes, des ganzen Kontinents ist! Doch das Eis beginnt erst zu Schmelzen, als die vier Sänger von "Magic Système" den Macronisten von der Bühne aus einheizen.

Man muss einräumen: Emmanuel Macrons TV-Ansprache am frühen Abend ist kein Stimmungsknüller. Es wirkt, als sei dem jungen Sieger schlagartig klargeworden, dass er nun wirklich für alles verantwortlich ist, was das Land zweifeln, verzagen oder zu den Extremen abrutschen lässt. Verantwortlich nicht in dem Sinn, dass er die Ursache wäre - aber verantwortlich für die Lösung. Bewusst ist ihm nun wohl auch, dass der Weg zu einer Mehrheit in der Nationalversammlung ebenfalls lang sein könnte.

Mit ernster Miene versprach der neue Präsident: "Ich werde Frankreich verteidigen, seine vitalen Interessen, sein Ansehen." Er werde auch "Europa verteidigen, unsere Zivilisation steht auf dem Spiel, unsere freie Lebensweise". Dem Rest der Welt sende er "die Grüße des brüderlichen Frankreichs." Er wisse um die "Wut, die Zweifel, die Ängste, die einige von euch ausgedrückt haben." Es sei seine Verantwortung, "euch zu hören und gegen jede Form von Ungleichheit zu kämpfen, für eure Sicherheit zu sorgen und die Einheit der Nation zu garantieren."

Auf dem Platz vor der Pyramide müssen die Macron-Anhänger lange ausharren. Von Ausgelassenheit ist nicht viel zu spüren, die Stimmung ist komplett anders als 2012 auf der Place de la Bastille, als zehntausende Hollande-Begeisterte sich in den Armen lagen und den Sieg über Nicolas Sarkozy feierten. Aber klar: Damals gab es noch die seit der Kommune bestehende Vorstellung eines geeinten "Peuple ...

