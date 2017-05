SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Leitbörse in Sydney ist nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentenwahl mit deutlichen Gewinnen in die Handelswoche gestartet. Der S&P-ASX200-Index für 200 führende Werte notierte am Montag zu Beginn des Handels mit 45,3 Punkten oder 0,78 Prozent im Plus bei 5881,9 Punkten. Zu den größten Gewinnern zählten Öl- und Bergbau-Aktien. Händler führten dies neben guten Vorgaben aus den USA auch auf den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl zurück./cs/sub/DP/zb

