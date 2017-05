Der Yen wird schwächer, die Aktien steigen - Asiens größter Finanzplatz begrüßt das Ende der Frexit-Angst. Allerdings ist die Dauer der Rally ist umstritten, da die Anleger den Sieg schon vorweggenommen hatten.

Anleger in Japans Finanzmarkt haben mit deutlicher Erleichterung auf den Sieg von Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen regiert. Der Euro stieg bis zehn Uhr morgens Ortszeit um etwa ein Prozent auf mehr als 123 Yen, der US-Dollar immerhin noch um ein halbes Prozent auf fast 113 Yen, da die Angst über einen möglichen Zerfall der Eurozone vorerst gebannt ist.

Mit dem schwächeren Yen legte bis dahin auch der Nikkei-Index der Tokioter Börse um 1,8 Prozent auf 19787 Yen zu. In Japan herrscht sogar Hoffnung, dass es noch Luft nach oben gibt. Itsuo Toshima, ein Kolumnist der Wirtschaftszeitung Nikkei, glaubt, dass der Yen im gleichen Maße schwächer werden wird, in dem sich nun die Unsicherheit in der Welt legen könnte.

Er kalkuliert, dass der US-Dollar nach seinem jüngsten Fall wieder auf 115 Yen steigen und der Nikkei die Mauer von 20.000 Yen überspringen könnte. Und er ist ...

