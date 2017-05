LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Frankreich/Macron

Macron hat das Zeug, die Franzosen mitzureißen und das Land zu reformieren. Bisher wirkt er integer, ziemlich besonnen, ausgleichend, furchtlos. Sein Lieblingswort ist "en même temps": zugleich. Er will scheinbare Gegensätze miteinander verbinden: Freiheit und Gleichheit, Wachstum und Solidarität, Nationalstolz und Europäische Einigung. Dieses "en même temps" schwebt aber auch über seiner Präsidentschaft: Er kann der Retter Frankreichs werden, zugleich aber ist das Risiko groß, dass er scheitert. (...) Die größte Gefahr für Macron lauert in der mittlerweile latenten Unzufriedenheit vieler Franzosen mit dem politischen System und den Politikern. Die gelten als zu bürgerfern und inkompetent, um die großen Gegensätze, etwa zwischen Stadt und Land, zu lindern. Marine Le Pen hat die Unzufriedenen und die Nationalisten hinter sich versammelt - in einem Ausmaß, das beängstigend ist. Sie wird die Wut der Unzufriedenen weiter schüren./zz/DP/zb

