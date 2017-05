FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Frankreich:

Erneuerung hat Macron versprochen, den kollektiven Aufbruch der zerrissenen Gesellschaft in die Moderne. Was für eine wunderbare Vision ist das für die vom Zickzackkurs des Vorgängers François Hollande entnervten Franzosen! Aber leider ist ein solcher Aufbruch Illusion. Die gesellschaftlichen Risse sind zu tief, als dass sie schnell zu kitten wären. Auch am Sonntag sind sie wieder zutage getreten. Mehr als ein Drittel der Wähler hat für Le Pen votiert. Ein Viertel hat sich komplett verweigert. Seit 1969 war zudem die Stimmenthaltung nicht mehr so hoch. Anders gesagt: Halb Frankreich hat die Hoffnung aufgegeben, zur von Macron gepriesenen Moderne aufschließen, von ihr profitieren zu können. Und von denjenigen, die den Sozialliberalen gewählt haben, haben viele vor allem gegen Le Pen gestimmt. Macron, der jüngste Präsident der Fünften Republik, ist einstweilen wohl auch der schwächste./zz/DP/zb

