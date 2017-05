FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahl in Schleswig-Holstein

Von Ansehen und Kompetenz ihrer Spitzenkandidaten profitieren konnten in Schleswig-Holstein (...) die beiden Parteien, die sich in der Theorie eher über ihr Programm als über ihre Politiker definieren: Die Grünen mit dem Duo Heinold/Habeck wie die Freien Demokraten mit dem langgedienten Landespolitiker Wolfgang Kubicki an der Spitze kamen beide auf einen Stimmenanteil von mehr als zehn Prozent - Werte, von denen beide Parteien im Bund derzeit nur träumen können. Die CDU hingegen konnte zwar noch nicht wieder an die Zeiten anknüpfen, in denen sie in Schleswig-Holstein vierzig Prozent der Stimmen und mehr erhielt. Doch dass die CDU aus der Opposition heraus die SPD so klar wie seit langem nicht mehr auf Platz zwei verweisen konnte, ist in mehrfacher Hinsicht eine kleine Sensation./yyzz/DP/zb

