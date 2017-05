BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der stellvertretende EU-Parlamentspräsident Alexander Graf Lambsdorff hat den künftigen französischen Staatschef Emmanuel Macron aufgefordert, sein Land grundlegend zu reformieren. "Als sozialliberaler Modernisierer muss Macron frischen Wind in die verkrustete französische Politik und Wirtschaft bringen", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Nur so kann die Grande Nation auch wirtschaftlich wieder ein starker Partner für Deutschland in Europa sein."

Die deutliche Wahlniederlage der Front-National-Anführerin Marine Le Pen bezeichnete Graf Lambsdorff als Tiefschlag für die europafeindlichen Kräfte. "Die Wähler erkennen, dass Rechtspopulisten nie Lösungen anbieten, sondern nur hohle Phrasen - das wird auch die AfD zu spüren bekommen", sagte der deutsche Europapolitiker./aha/DP/zb

