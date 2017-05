PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Emmanuel Macron zum Sieg bei der Präsidentenwahl in Frankreich gratuliert. Die strategisch wichtigen Beziehungen zwischen China und Frankreich hätten sich in den vergangenen Jahren beständig und gut entwickelt, hob Xi nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Montag in seiner Botschaft hervor. Als ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat trügen beide Länder besondere Verantwortung für Frieden und Entwicklung in der Welt. China sei bereit, gemeinsam mit Frankreich die "umfassende strategische Partnerschaft" auf ein höheres Niveau zu bringen./lw/DP/zb

AXC0042 2017-05-08/05:56