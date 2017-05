Moneycab.com: Herr Loderer, Zippsafe hat ein High-Tech Selbstbedienungs-Garderoben-System entwickelt, das an Events, in Konferenzzentren oder Warenhäusern eingesetzt werden kann. Wie ist die Idee dazu entstanden?

Carlo Loderer: Während dem Studium habe ich zusammen mit Freunden immer wieder Parties organisiert, die von Jahr zu Jahr grösser wurden. Bei jeder Veranstaltung war das Organisieren und Aufstellen der Garderobe ein mühsames Problem. Aufgrund der Eventgrösse reichten einfache ungesicherte Kleiderständer nicht aus. Daher mussten wir auf Schliessfächer und bediente Garderoben ausweichen. Beide Lösungen sind suboptimal. Schliessfächer benötigen viel Platz und bediente Garderoben sind sehr teuer.

Könnten Sie uns die Funktionsweise erläutern?

Zippsafe ist ein taschen-basiertes Garderoben- und Aufbewahrungssystem für Kleidung und Handgepäck. Ein Metallgestell trägt mehrere Zippsafe-Bags. Diese sehen ähnlich aus wie Anzugstaschen. Will jemand seine Jacke oder seine Tasche während seinem Aufenthalt z.B. im Einkaufszentrum oder während der Arbeit deponieren, kann der Gegenstand in die Tasche eingeschlossen werden. Jacken und Mäntel werden an einem Kleiderbügel aufgehängt. Taschen und Rucksäcke werden auf den Boden der Tasche gesetzt. Der Zippsafe-Bag wird über einen vierstelligen Code abgeschlossen. Sobald dieser verriegelt ist, wird ein Diebstahlschutz im Gewebe aktiviert. Realisiert wird das durch eine selbst entwickelte Sensortechnologie, die im Gewebe des Zippsafe-Bags integriert ist. Bei einem Diebstahlversuch wird Alarm ausgelöst.

Welches sind die grossen Vorteile des Systems?

Da wir eine Tasche als Aufbewahrungshülle verwenden, sind wir extrem platzsparend im Vergleich zu Spinden. Trotzdem geben wir dem Benutzer durch die Eigenschaft der Flexibilität von Taschen die nötige Freiheit volumetrisch fast uneingeschränkt Sachen wie Motorradhelme oder Sporttaschen hineinzustellen. Zippsafe ist im Prinzip ein sehr platzeffizienter Spind und speziell geeignet für Kleidung und Handgepäck. Es braucht wenig Platz, kein Personal und ist sicher.

"Da wir eine Tasche als Aufbewahrungshülle verwenden, sind wir extrem platzsparend im Vergleich zu Spinden."

Carlo Loderer, CEO Zippsafe

Um welche Komponenten lässt sich das Kernsystem erweitern?

Das Garderoben- und Aufbewahrungssystem kann um Ladestationen für Smartphones und Infotainmentscreens (um Rabattaktionen, ÖV Verbindungen oder Konferenztagesprogramme anzuzeigen) erweitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...