Noch am Freitagmorgen markierte Rio Tinto ein Halbjahrstief. Dann setzte eine Gegenbewegung ein. Der Gigant wackelt, aber er fällt nicht. Anleger hatten die Aktie um ein Viertel niedergeprügelt. Gewinnmitnahmen und dann ein rasant fallender Eisenerzpreis waren seit Februar die Treiber. CEO Jean-Sébastien Jacques beruhigt in Interviews: "Die Nachfrage nach Eisenerz in China wird sich zwar auf grössere Produktionseinheiten konzentrieren, aber weiter stark bleiben". Unvorstellbare 330 bis 340 Millionen Tonnen wollen die Australier 2017 produzieren und verschiffen, ein Grossteil davon ins boomende China. Klar, dass jeder Schluckauf der chinesischen Wirtschaft auch Rio Tintos Gesundheit beeinflusst. Aber für 2017 scheinen die Geschäfte schon in trockenen Tüchern, wenn es nach J-S Jacques geht.

Über die Jahre wurden die Verbindungen zwischen Australien und China immer enger. So lieferte Rio Tinto nicht nur das Erz, sondern auch gleich die zur Verhütung benötigte Kohle in die Volksrepublik. Allerdings hat sich das Management zu Jahresbeginn entschieden, ...

