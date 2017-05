=== *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Jahres-PK, Bonn *** 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), PK zur Konjunkturumfrage Frühjahr 2017 und zur Konjunkturprognose, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:20 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Statements nach Treffen mit dem türkischen Wirtschaftsminister Zeybekci, Berlin 14:35 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta, Fernandina Beach 14:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Council on Global Affairs *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 08, 2017 00:07 ET (04:07 GMT)

