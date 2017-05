Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die Großkundensparte T-Systems hat die Deutsche Telekom binnen eines Jahrzehnts eine Milliarde Euro gekostet. Wenn Bereichsvorstand Reinhard Clemens nicht bald Gewinne liefert, sind seine Tage wohl gezählt. Im Aufsichtsrat brodelt es. (Handelsblatt S. 14)

DACHSER - Berhard Simon, Chef des Logistikkonzerns Dachser, sieht Grenzen beim Einsatz von Drohnen: "Wollte man nur einen Bruchteil aller Pakete und Päckchen mit Drohnen durch Deutschland befördern, dann würde der Himmel schwarz werden. Und ein Summton wäre überall", sagte er in einem Interview. Auch beim selbstfahrenden Lkw sieht er Grenzen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem selbstfahrenden Lkw kein Fahrer mehr sitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung einer Innenstadt es akzeptiert, wenn sie Lkw sieht, in denen kein Mensch zu sehen ist." (SZ S. 18)

HSH NORDBANK - Der Verkaufsprozess für die krisengeplagte HSH Nordbank geht in die nächste Runde. Dem Vernehmen nach beginnen in dieser Woche die sogenannten Managementpräsentationen, in denen sich die Bieter im direkten Gespräch mit den Vorständen detailliert über die Lage der Bank informieren lassen. Ende Juni soll die Entscheidung fallen, mit welchem Bieter oder mit welcher Bietergruppe Hamburg und Schleswig-Holstein in Schlussverhandlungen eintreten wollen. Bis Februar 2018 muss die Landesbank auf Geheiß der EU-Kommission privatisiert werden. Zu den sieben möglichen Käufern, die nach mehreren Auswahlstufen bis in die aktuelle Phase gekommen sind, gehören angeblich zwei chinesische Interessenten: der Tourismus- und Finanzkonzern HNA sowie der Versicherer Anbang. Überdies sollen mehrere Finanzinvestoren im Rennen sein, darunter Apollo aus Amerika. (FAZ S. 20)

GRAMMER - Die umstrittene Investorenfamilie Hastor greift nach der Macht bei dem großen Autozulieferer Grammer. Das alarmiert Management, Mitarbeiter und die Bundesregierung. (SZ S. 17)

WÖHRL - Christian Greiner weiß, dass es eine schwierige Aufgabe ist, das insolvente Familienunternehmen Wöhrl zu übernehmen. Trotzdem hat er es getan. Mit der finanziellen Hilfe seines Vaters will der Enkel des Gründers Rudolf Wöhrl die verbliebenen 30 Modehäuser sanieren - und auch wieder in sie investieren. Sein Credo: Stationärer Handel statt zu viel E-Commerce, Bodenständigkeit statt Schnickschnack. (Handelsblatt S. 30)

LEKKERLAND - Keine einfache Aufgabe hat Patrick Steppe beim Großhändler Lekkerland von seinem im Herbst überraschend ausgeschiedenen Vorgänger Michael Hoffmann übernommen. Der größte deutsche Kiosk- und Tankstellenlieferant muss den Verlust seines wichtigen Kunden Aral verkraften. Die größte deutsche Tankstellengesellschaft lässt ihre Shops künftig von der Kölner Lebensmittelgruppe Rewe beliefern. Derzeit werden schon an gut 90 Aral-Stationen "Rewe to go"-Läden betrieben, bis Ende dieses Jahres soll die Zahl auf rund 200 klettern. Ziel der Kooperation ist es, bis zum Jahr 2021 bis zu 1000 unternehmenseigene Aral-Tankstellen auf "Rewe to go" umzurüsten. In den bereits umgestellten Shops verzeichnet Aral laut einem Sprecher "ein spürbares Umsatzplus". Den bevorstehenden Umsatzausfall will der Lekkerland-Chef unter anderem mit einem neuen Shopkonzept für Tankstellen kompensieren. Das Unternehmen müsse sich vom Großhändler und Logistiker hin zum Komplettanbieter entwickeln. (FAZ S. 19)

