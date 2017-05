Millennial Lithium Corp.: Millennial verstärkt Board und Geschäftsleitung

DGAP-News: Millennial Lithium Corp. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Millennial Lithium Corp.: Millennial verstärkt Board und Geschäftsleitung 08.05.2017 / 07:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

8. Mai 2017

Millennial verstärkt Board und Geschäftsleitung

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) (Frankfurt: A3N2:GR) (OTCQB: MLNLF) ("Millennial" oder das "Unternehmen") berichtet die Ernennung von Herrn Farhad Abasov zum Chief Executive Officer und Director, Herrn Richard Lacroix zu einem Director und Dr. Peter J. MacLean zum Senior Vice President - Technische Dienste.

Graham Harris, Chairman des Boards, äußerte sich dazu: "Das aktuelle Board und die Geschäftsleitung sind erfreut, Farhad, Peter und Richard bei Millennial Lithium zu begrüßen. Unsere Fähigkeit solche Branchenprofis zu gewinnen spricht Bände über die Qualität unserer Assets. Wir halten unverändert zum Vorteil unserer Aktionäre am Aufbau unseres Managementteams und der Entwicklung unserer argentinischen Soleprojekte fest."

Farhad Abasov, der CEO des Unternehmens, sagte: "Wir sind begeistert, während dieser Entwicklungsphase des Unternehmens in Millennial Lithium einzutreten. Ich glaube, das Unternehmen ist gut positioniert, vom anhaltenden Anstieg der Lithiumnachfrage zu profitieren. Ich freue mich darauf, unsere Lithium-Soleprojekte in Argentinien auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen und sehr eng mit dem starken technischen Team in Kanada und in der Provinz Salta, Argentinien, zusammenzuarbeiten."

Farhad Abasov, MBA, CEO und Director

Herr Abasov besitzt über 15 Jahre Erfahrung mit der Gründung und Leitung von Rohstoffunternehmen. Bis vor Kurzem war Herr Abasov President und CEO von Allana Potash Corp., eine Kali-Entwicklungsgesellschaft, die 2015 an Israel Chemical Ltd. für 170 Mio. Dollar verkauft wurde. Herr Abasov war ebenfalls der Executive Chairman von Rodinia Lithium, ein Unternehmen, das Lithiumsoleprojekte in Argentinien entwickelt. Vor Allana war Herr Abasov der Mitgründer der Potash One, die 2010 von dem deutschen Kali-Unternehmen K+S für 430 Mio. Dollar erworben wurde. Vor Potash One war Herr Abasov Senior Vice President, Strategy bei Energy Metals, die 2007 von Uranium One für 1,8 Mrd. Dollar erworben wurde. Herr Abasov bring in das Unternehmen einzigartige Führungsfähigkeiten und die bewiesene Fähigkeit zur Schaffung solider Unternehmenswerte durch erfolgreiche Entwicklung sich in der Frühphase befindlicher Projekte.

Richard Lacroix, P.Eng., Director

Herr Lacroix besitzt umfangreiche Erfahrungen in allen Aspekten des Kali-Bergbaus, der Verarbeitung und des Marketings einschließlich über 30 Jahre bei Potash Corp. of Saskatchewan (PCS). Herr Lacroix ist der ehemalige Senior Vice President von PCS und ehemaliger Director von Canpotex sowie früherer Chairman von Canpotex Bulk Terminals. Bis vor Kurzem war Herr Lacroix ein Director bei Allana Potash Corp. Zusätzlich zu einer umfangreichen Karriere in der Kali-Branche war Herr Lacroix an Basismetallbergbaubetrieben im Norden Kanadas und Ontario beteiligt. Herr Lacroix bringt einen Erfahrungsschatz aus dem Großbergbau, Produktmarketing, Vertrieb und Transport in das Unternehmen ein.

Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., SVP-Technische Services

Dr. MacLean besitzt über 25 Jahre Explorations- und Entwicklungserfahrung in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. Bis vor Kurzem fungierte Dr. MacLean als SVP-Exploration der Allana Potash Corp. und leitete alle Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf deren Flaggschiff-Kaliprojekt Danakhil in Äthiopien bis zur Übernahme durch ICL einschließlich der Leitung der Machbarkeitsstudie des Unternehmens und der Beaufsichtigung der Versuchsuntertagelaugung und der Verdunstungsteichversuche. Dr. MacLean hat ebenfalls umfassend an Basis- und Edelmetallprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika gearbeitet. Er spricht fließend Spanisch. Dr. MacLean wird mit Iain Scarr, Millennials COO, eng zusammenarbeiten, um das aktuelle Entwicklungsprogramm für die Soleprojekte des Unternehmens in Argentinien zu unterstützen.

Die Ernennungen von Herrn Abasov und Herrn Lacroix zu Directors folgt Herrn Brian Morrisons und Herrn Brent Butlers Rücktritt als Director. Millennial bedankt sich bei Herrn Morrison und Herrn Butler für ihre Bemühungen und Beiträge bis dato. Herr Morrison wird weiterhin als Berater des Unternehmens tätig sein. Die Ernennung von Herrn Abasov zum Chief Executive Officer folgt Herrn Kyle Stevensons Rücktritt von seiner Position als Chief Executive Officer. Herr Stevenson wird während der Übergangszeit weiterhin der President und Director des Unternehmens sein.

Das Unternehmen berichtet ebenfalls die Gewährung, vorbehaltlich der behördlichen Anerkennung, von 900.000 Optionen auf Belegschaftsaktien an bestimmte Officer, Directors, Berater und Mitarbeiter des Unternehmens (die "Optionen"). Die Optionen besitzen eine Laufzeit von 5 Jahren und sind zu einem Preis von 1,45 CAD pro Stammaktie ausübbar.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris" Chairman, Director Millennial Lithium Corp. Suite 2000 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606 www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

08.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

570753 08.05.2017

ISIN CA60040W1059

AXC0050 2017-05-08/07:04