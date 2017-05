The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12UFJ8 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JCD4 DZ BANK IS.E.7900 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MSY0 LBBW FLR HPF 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US790849AM54 ST.JUDE MEDICAL 2020 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0782017890 RHB BANK 12/17 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB6113 NORDLB KAP.M.FLR 02/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA US25243YAR09 DIAGEO CAPITAL 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB1B36 LB.HESS.THR. IHS 16/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA US31359M7X52 FED.NATL MTGE ASS. 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796KY44 US TREASURY BILL 05/11/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0506435733 EUR. BK REC.DEV.10/17 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1586340660 LIBERTY MU.F.E.17/24 144A BD02 BON EUR N