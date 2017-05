The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT B4N2 XETR DE000PB6BEN9 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N1 XETR DE000PB6D1Z6 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQ9 XETR DE000PB6GAS5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT B4N3 XETR DE000PB6H1T5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT BNQB XETR DE000PS7WT17 BNP PAR.ARB. O.E. ETC ETC1 EQU EUR Y

CT SXRH XETR IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF FONA EQU EUR Y

CT SXRF XETR IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. FONA EQU EUR Y

CT MQSP XETR CA74270U3091 PRIZE MINING CORP. NAM0 EQU EUR N