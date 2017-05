FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IC1N XFRA US45857P6088 INTERCONT.HOT.G.N.ADR NEW 1.848 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.137 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.100 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.164 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.319 EUR

3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.006 EUR

SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.488 EUR