FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4UW6 HSH NORDBANK MZC 15 14/24 0.001 %

XFRA DE000HSH4Y53 HSH NORDBANK IZ 2 15/25 0.001 %

HVJM XFRA LU0232955988 FPM FDS-FPM FDS LA.-EU.V. 0.820 EUR

FP7A XFRA LU0124167924 FPM-STOCKP.GERM.ALL CAP C 1.750 EUR

ETA XFRA SE0008294953 PARADOX INTERACTIVE 0.103 EUR

SP7C XFRA IT0005187940 ITALIAONLINE NOM. 0.692 EUR

XFRA DE000HSH3370 HSH NORDBANK MZ P 4 12/19 0.000 %

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.155 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.046 EUR

SO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.128 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.105 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.420 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.602 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.365 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.182 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.036 EUR

XFRA ARARGE03H413 ARGENTINA 2024 4.375 %

MOGG XFRA US6084642023 MOL NA A ADR REG.S UF1000 0.992 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.228 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.369 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.119 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.260 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 6.387 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.474 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.867 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.538 EUR

KTB1 XFRA TH0150010Z11 KRUNG THAI -FGN- BA 5,15 0.023 EUR

NVPB XFRA TH0150010R11 KRUNG THAI -NVDR- BA 5,15 0.023 EUR

CHM XFRA SG1V17936401 CHINA SUNSINE HLDGS LTD 0.010 EUR

HYF XFRA SG1J47889782 HYFLUX LTD 0.002 EUR

ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.140 EUR

9Z1 XFRA KYG931751005 VALUE PARTNERS GRP HS-,10 0.014 EUR

MNL XFRA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE 0.300 EUR

ZVB XFRA IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EO -,10 0.252 EUR

AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1 0.180 EUR