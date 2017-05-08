FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.228 EUR
AXAA XETR US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.155 EUR
INNA XETR US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.412 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.228 EUR
AXAA XETR US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.155 EUR
INNA XETR US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.412 EUR