FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.228 EUR

AXAA XETR US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.155 EUR

INNA XETR US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.412 EUR