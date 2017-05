FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LHA XETR DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N.

SND XETR FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4

0UB XETR CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

HLBN XETR CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

CSX1 XETR US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1