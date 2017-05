FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ACR1 XETR US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N

CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04