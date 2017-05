FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BSC1 XFRA US27032D2053 EARTHSTONE ENERGY DL-,10

MXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

4EA XFRA AU000000ENL5 EAGLE NICKEL LTD

GHU XFRA AU000000ADX9 ADX ENERGY

ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N

1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10