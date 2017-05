Paris - Europas Hoffnungsträger Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Der pro-europäische Linksliberale wird der jüngste französische Präsident aller Zeiten. Macron appellierte einer ersten Rede an die Einheit Frankreichs.

Er wolle die Spaltung des Landes überwinden, sagte der 39-Jährige in Paris. "Ich kenne die Wut, die Angst und die Zweifel" der Franzosen. Sein Ziel sei es, "die Einheit der Nation zu sichern" und die Bürger wieder mit Europa auszusöhnen, sagte Macron vor seinen Anhängern im grossen Innenhof des Louvre-Museums im Herzen der Hauptstadt.

Le Pen gestand ihre Niederlage ein und gratulierte Macron zum Wahlsieg. Sie kündigte ihm aber wenige Wochen vor der im Juni anstehenden Parlamentswahl eine harte Opposition ihrer Partei Front National an. "Frankreich hat die Kontinuität gewählt", sagte Le Pen, die Macron immer wieder als Erbe des scheidenden sozialistischen Präsidenten François Hollande tituliert hat. Der Sieg ihrer Partei sei historisch, sagte sie. Die Partei müsse sich nun aber erneuern, damit sie eine neue politische Kraft werden könne. FN-Vize Florian Philippot kündigte an, seine Partei werde sich in eine neue politische Kraft verwandeln und dann auch nicht mehr denselben Namen tragen.

Zwei von drei stimmen für Macron

Nach fast vollständiger Auszählung der Stimmen erreichte Macron in der Stichwahl gut 66 Prozent, Le Pen knapp 34 Prozent. Macron gewann somit mit grösserem Abstand als von den letzten offiziellen Umfragen vorhergesagt. Le Pen holte nach Zahl der Stimmen das beste Ergebnis in der Geschichte ihrer rechtsextremen Partei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...