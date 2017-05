Kreuzfahrten sind beliebt wie nie, AIDA klarer Marktführer. Doch die Konkurrenz schläft nicht, Anbieter wie MSC oder TUI Cruises sind derzeit in Angriffslaune. Und eine weitere Marke ist besonders beliebt.

Kreuzfahrten sind ein Thema, mit dem sich die Deutschen immer mehr beschäftigen. Und Anfang März dieses Jahres war es dann auch höchste Zeit, sich mit unserem kontinuierlichen Markenmonitor YouGov BrandIndex auch diesem boomenden Marktsegment zu widmen. Immerhin 12 Prozent aller Deutschen geben aktuell Kreuzfahrten als eine ihrer bevorzugten Urlaubsarten an. Bei den Über-50-Jährigen sind es mit 14 Prozent etwas mehr, unter Besserverdienern darunter sogar 16 Prozent.

Fun Fact dabei: Sofern wir von unseren Umfrageteilnehmer ebenfalls wissen, dass sie in den letzten 12 Monaten regelmäßig "Traumschiff" geschaut haben, sehen wir bei fast jedem Fünften, dass er oder sie als bevorzugte Urlaubsart Kreuzfahrten angibt. Ansonsten sind es nur 10 Prozent. Insgesamt also kein Wunder, dass Schiffsflotten weiter wachsen und modernisiert werden.

Ein Blick in unsere bisherigen Ergebnisse zeigt, dass jeder sechste Deutsche (ab 18 Jahren) bestätigt, sich in den vergangenen zwei Wochen mit Anderen über AIDA unterhalten zu haben. Und für jeden Fünften kommt es grundsätzlich in Betracht, eine Reise auf einem Schiff dieser Carnival-Marke zu buchen. Ende Juni soll das zwölfte AIDA-Schiff getauft werden. Wer hierzulande Kreuzfahrt hört, dürfte also zumeist AIDA im Kopf haben: Die Marke hat in Deutschland ...

