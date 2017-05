Medienmitteilung

Bern, 8. Mai 2017

Kaufangebot für Triba-Aktien stösst auf Zustimmung

Das öffentliche Kaufangebot von Valiant für die Aktien der Triba Partner Bank AG (Triba) stösst bei den Aktionären der Triba auf Zustimmung. Gemäss den bisherigen Andienungen erreicht Valiant bereits einen Anteil von über 60 Prozent des Aktienkapitals der Triba. Dies teilte Jürg Bucher, Verwaltungsratspräsident von Valiant, letzten Samstag anlässlich der Generalversammlung der Triba mit. Die ordentliche Angebotsfrist läuft noch bis 19. Mai 2017.

Informationen zum Kaufangebot sind hier aufgeschaltet: (valiant.ch/angebottriba: http://valiant.ch/angebottriba)

Marc Andrey, Mediensprecher, 031 320 96 01, (medien@valiant.ch: mailto:medien@valiant.ch)

Marcus Händel, Investor Relations, 031 310 77 44, (ir@valiant.ch: mailto:ir@valiant.ch)

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 85 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,9 Milliarden Franken und beschäftigt 950 Mitarbeitende.

18. Mai 2017 Generalversammlung Valiant Holding AG in Luzern

10. August 2017 Halbjahresergebnis 2017

02. November 2017 Zwischenabschluss per 30. September 2017

14. Februar 2018 Medien- und Analystenkonferenz Jahresergebnis 2017