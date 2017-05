Der Sieg Emmanuel Macrons versetzt die Anleger in Hochstimmung. An den Börsen in Asien und Australien steigen die Kurse und auch der Dax macht sich zum Sprung bereit. Die 13.000 Punkte-Marke scheint nun greifbar.

Nach dem Präsidentschaftssieg Emmanuel Macrons in Frankreich können die Anleger aufatmen. In seiner Ansprache an die Wähler am Abend versprach Macron, der sich mit über 65 Prozent der Stimmen deutlich von der Front National-Kandidatin Marine Le Pen lag, nicht nur die Interessen Frankreichs, sondern auch Europa zu verteidigen. Damit sieht es so aus, als habe Wahl die Vernunft über den Populismus gesiegt - eine Erkenntnis, die am Montag die Kurse nach oben treibt.

Der Dax notiert vorbörslich gut 0,9 Prozent höher zwischen 12.823 und 12.827 Punkten. Es sieht so aus, als könnten der Index schon bald mit 13.000 Punkten den nächsten Meilenstein in Angriff nehmen. Bereits am Freitag hatten die Anleger ein Stimmungshoch: Der Index schloss gut 0,5 Prozent höher bei 12.716 Punkten. Auf die Woche gesehen, verzeichnet das Börsenbarometer ein Plus von 2,2 Prozent. Der Pariser Auswahlindex CAC40 stieg auf 5432,40 Zähler und lag damit auf dem höchsten Stand seit mehr als neun Jahren.

Börsenprofis erwarten nach dem Wahlsieg Macrons steigende Kurse: "Dennoch dürfte der Großteil des positiven Effektes aus der Wahl bereits in den Kursen stecken", sagte Patrick Hussy, Geschäftsführer bei der Investmentberatung Sentix. " Der Wahlausgang sei insgesamt so erwartet worden. Das von Sentix am Wochenende erhobene Aktiensentiment für Papiere in Euro-Land zeige diese optimistischen Grundzüge. Das parallel gemessene mittelfristige ...

