TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An der Mehrzahl der ostasiatischen Börsen herrscht am Montag Erleichterung über den klaren Präsidentschaftswahlsieg des als proeuropäische geltenden Emmanuel Macron in Frankreich. Von Euphorie kann aber keine Rede sein, denn letztlich hatten Marktteilnehmer auch nichts anderes erwartet. "Investors hatten bereits einen Sieg des marktfreundlichen Macron über seine rechtsextreme Kontrahentin Marine Le Pen eingepreist", sagt Marktstratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Auch positive Arbeitsmarktdaten in den USA stützen. Aus dem Rahmen fallen die beiden wichtigsten Handelsplätze Schanghai und Tokio. Nach dreitägiger Pause mit entsprechenden Nachholeffekten und zusätzlich angeschoben durch einen zum US-Dollar gesunkenen Yen-Wechselkurs klettert die Börse in Tokio auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. In Südkorea markiert die Börse erneut ein Allzeithoch. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 2,3 Prozent auf 19.896 Punkte, der Kospi in Südkorea zieht um 0,8 Prozent an und der S&P/ASX-200 in Sydney gewinnt 0,5 Prozent, gestützt In Tokio steigt der Nikkei-225 um 2,3 Prozent auf 19.896 Punkte, der Kospi in Südkorea zieht um 0,8 Prozent an und der S&P/ASY-200 gewinnt 0,5 Prozent, gestützt von positiven Geschäftsklimadaten.

In Schanghai belastet einmal mehr die Sorge vor einer sich verschärfenden Regulierung. Insbesondere Fonds wendeten sich vom lokalen Markt ab, heißt es. Der Schanghai-Composite verliert 0,9 Prozent.

Am chinesischen Kernlandmarkt machen Gerüchte die Runde, die Behörden unterzögen die Vermögensverwaltung von Handelsgesellschaften und Versicherungen einer verschärften Prüfung, um spekulative Hebelgeschäfte in der Finanzwirtschaft zu begrenzen. So soll die Lizenz zur Vermögensverwaltung für Sealand Securities widerrufen worden sein, was das Unternehmen am Montag allerdings dementiert. Gegen den Versicherer Anbang wurden Strafen wegen Regelverletzungen ausgesprochen. Dazu gesellen sich in China Im- und Exportdaten, die etwas schlechter ausgefallen sind als gedacht.

Euro-Aufwind ebbt ab

Während der US-Dollar vom Tagestief am Freitag von rund 112,12 Yen auf aktuell 112,73 mit der Macron-Erleichterung steigt - der Yen als sicherer Hafen also nicht gesucht ist -, gibt der Euro etwas nach. Die Gemeinschaftswährung hatte bereits auf die guten Umfragen für Macron im Vorfeld der Wahl mit Aufschlägen reagiert. Am Sonntag war der Euro mit den ersten Ergebnissen aus Frankreich auf Stände über 1,10 Dollar gesprungen, aktuell geht er bei 1,0967 Dollar um.

Devisenhändler berichten zudem von der Sorge, dass Macron seine Reformen in Frankreich nur schwerlich werde umsetzen können, da er über kaum Unterstützer im Parlament verfüge als unabhängiger Kandidat. Allerdings erwarten Analysten kurzfristig dennoch eine Aufwertung des Euro. Sie verweisen auf die zuletzt sehr positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone.

Am Ölmarkt kommt es nach dem Preisrutsch der vergangenen Woche zu einer zarten Erholung. Händler sprechen von der Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec die Förderkürzungen am 25. Mai verlängern dürfte. Wegen einer gestiegenen US-Förderung waren die Preise auf Wochensicht um 6 Prozent eingebrochen. Der Goldpreis profitiert von mäßigen Lohnsteigerungen in den USA, die den Druck von der US-Notenbank hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen nehme, heißt es. Die Feinunze verteuert sich um 0,3 Prozent, der Preis liegt damit aber weiter in der Nähe eines Siebenwochentiefs.

Ölwerte gesucht

Die Erholung des Ölpreises treibt die Kurse der Branchenwerte: So ziehen Oil Search in Sydney um 2,7 Prozent an und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 3,4 Prozent. Nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung steigt die Aktie des Werftunternehmens Cosco um 1,8 Prozent auf ein Zweiwochenhoch in Singapur.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.865,20 +0,49% +2,91% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.893,51 +2,30% +4,08% 08:00 Kospi (Seoul) 2.260,17 +0,84% +11,53% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.074,55 -0,92% -0,94% 09:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +2,19% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.562,06 +0,35% +11,35% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.228,40 -0,04% +12,07% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.764,90 +0,12% +7,50% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0972 -0,4% 1,1015 1,0976 +4,3% EUR/JPY 123,69 -0,5% 124,35 123,17 +0,6% EUR/GBP 0,8465 -0,2% 0,8483 0,8486 -0,7% GBP/USD 1,2962 -0,2% 1,2985 1,2935 +5,1% USD/JPY 112,74 -0,1% 112,89 112,23 -3,6% USD/KRW 1135,72 -0,0% 1135,72 1139,18 -5,9% USD/CNY 6,9031 +0,1% 6,9031 6,8979 -0,6% USD/CNH 6,9061 +0,0% 6,9042 6,9023 -1,0% USD/HKD 7,7841 +0,0% 7,7833 7,7832 +0,4% AUD/USD 0,7403 -0,1% 0,7412 0,7395 +2,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,21 46,6 +1,3% 0,61 -16,8% Brent/ICE 49,80 49,1 +1,4% 0,70 -15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,53 1.228,22 +0,3% +3,31 +7,0% Silber (Spot) 16,43 16,34 +0,6% +0,09 +3,2% Platin (Spot) 921,00 913,60 +0,8% +7,40 +1,9% Kupfer-Future 2,50 2,52 -1,0% -0,02 -0,7% ===

May 08, 2017 01:18 ET (05:18 GMT)

