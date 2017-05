Lange Jahre kam der Kurs von LVMH kaum vom Fleck. Im Sommer 2016 ist die Aktie dann aber richtig durchgestartet und seitdem gibt's kein Halten mehr - Qualität schlägt sich früher oder später eben immer im Kurs nieder. Und allerfeinste Qualität bietet das Luxus-Konglomerat von Bernard Arnault eben nicht nur den Kunden, sondern auch den Aktionären: Seit 13 Jahren keine Dividendensenkung, sogar während der Finanzkrise blieb die Ausschüttung konstant und zuletzt gab's acht Anhebungen in Folge. Die Dynamik ist nicht ganz so überragend, doch ein Drei-Jahres-Payout von gut 40% lässt einiges an Potential für weitere Erhöhungen. Natürlich ist die Aktie derzeit nicht mehr billig und kurzfristig kann der Kurs...

