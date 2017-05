Der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk ist trotz des steigenden Preisdrucks in den USA mit einem Gewinnplus in das neue Jahr gestartet. Der Gewinn legte um 7 % auf 10,2 Mrd. DKK (1,37 Mrd. €) zu. Analysten hatten im Mittel mit weniger gerechnet. Dabei profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs und positiven Währungseffekten. Die Ziele für das Gesamtjahr passten die Dänen nach oben an. Der Umsatz kletterte im 1. Quartal um 5 % auf 28,5 Mrd. DKK. Zum Zuwachs hatten vor allem neue Produkte gegen Diabetes und Fettleibigkeit beigetragen. Während Novo Nordisk mit diesen Geschäftsfeldern 13 % mehr umsetzte als im Vorjahr, gingen die Erlöse mit Biopharmazeutika um fast ein Viertel zurück. Die Dänen haben schon seit Längerem mit Gegenwind in ihrem größten Markt USA zu kämpfen. In den Vereinigten Staaten stehen die Preise für Insulin und Wachstumshormone unter Druck, ausgelöst durch die Konkurrenz von Generika-Herstellern, aber auch durch Rabatte, die mächtige Patientenvertretungen ausgehandelt hatten. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Zuwachs beim Umsatz in lokalen Währungen von 1 bis 4 %. Zuvor hatte NOVO NORDISK auch einen Rückgang um 1 % nicht ausgeschlossen. Der operative Gewinn könnte ebenfalls um bis zu 4 % zulegen. Das Unternehmen hatte beim operativen Gewinn Anfang Februar bestenfalls einen Zuwachs von 3 % prognostiziert. Die Aktie generierte Mitte der Woche ein massives Kaufsignal. Vorausgegangen war ein herber Kursabsturz seit Mitte 2015 und eine lange Bodenbildung. Hierauf gilt es umgehend zu reagieren!br/>

