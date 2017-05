Keimfreie BALB/c Mäuse ermöglichen die Erforschung neuer Therapeutika

HUDSON, N.Y., den 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter Mausmodelle und zugehöriger Services und der einzige kommerzielle Anbieter keimfreier Mäuse, gab bekannt, dass es sein Mikrobiom-Portfolio durch Hinzufügen keimfreier BALB/c (https://www.taconic.com/prepare-your-model/microbiome-solutions-and-germ-free-mice/germ-free-mice/) Mäuse verbreitert hat. Das neue Produkt erweitert den gegenwärtigen Bestand des Unternehmens an keimfreien Tiermodellen, u. a. C57BL/6 (BLACK 6) und Swiss-Webster-Mäuse.

Der durch Inzucht erzeugte BALB/c Stamm wird allgemein zur Produktion von Antikörpern und zu Wirksamkeitsstudien von Impfstoffen verwendet. Er wird außerdem weitgehend bei Adoptivübertragungsstudien wie z. B. Adoptiv-Transfer-Kolitis-Modellen und in der immunonkologischen Forschung für Studien gen-identischer Tumoren eingesetzt. Taconic bietet keimfreie BALB/c Mäuse als gebrauchsfertiges Produkt an, wobei Studienkohorten zur sofortigen weltweiten Lieferung verfügbar sind.

Dr. Alexander Maue, der Portfoliodirektor von Taconic für Mikrobiom-Produkte und -Services, erklärte dazu: "Bisher war der Bedarf an BALB/c Mäusen in puncto Verfügbarkeit eines keimfreien Stammes nicht gedeckt. Der durch Inzucht erzeugte BALB/c Stamm weist in Richtung Th2 tendierende Immunreaktionen auf, im Gegensatz zu den zu Th1 tendierenden C57BL/6 Mäusen, was eine völlig neue Bandbreite von Studienmöglichkeiten eröffnet. Die Verfügbarkeit keimfreier Mäuse in für die Arzneimittelforschung relevanten Stückzahlen wird die Entwicklung auf das Mikrobiom ausgerichteter Therapeutika stark beschleunigen."

Keimfreie Mäuse, auch axenische Mäuse genannt, enthalten keine Mikroflora. Diese Mäuse können mit einer spezifischen menschlichen oder mauseigenen Flora assoziiert werden, oder sie können mit bestimmten Bakterien mono-assoziiert werden. Keimfreie Mäuse sind das ideale Substrat für die Durchführung einer Fecal Microbiota Transplantation (FMT) (https://www.taconic.com/prepare-your-model/microbiome-solutions-and-germ-free-mice/fecal-microbiota-transplantation-service/), einem von Taconic angebotenen Service. Anschließend an die FMT bietet Taconic auch Tierhaltungsdienste zur Beherbergung von Studien jeder Größe und Dauer, einschließlich Optionen für Isolatoren und die neuesten individuell ventilierten Käfige (IVC)s.

Die Erforschung des Mikrobioms ist inzwischen ein primärer Fokus der Arzneimittelforschung, da sich die Beweise dafür häufen, dass zwischen der Flora eines Menschen und dessen Gesundheit ein Zusammenhang besteht. Die Zeitschrift Science (http://www.sciencemag.org/topic/microbiome) bezeichnete das Mikrobiom 2011 und 2013 als wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres, und das Mikrobiom führte die Liste der medizinischen Innovationen der Cleveland Clinic für 2016 an. Die Mikrobiom-Plattform von Taconic bietet entscheidende Produkte und Services zur Erforschung dieser Zusammenhänge.

Wenn Sie mehr über die Mikrobiom-Lösungen von Taconic erfahren möchten, besuchen Sie bitte Taconic.com/microbiome (https://www.taconic.com/prepare-your-model/microbiome-solutions-and-germ-free-mice/) oder rufen Sie uns in den Vereinigten Staaten unter der Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642), in Europa unter +45 70 23 04 05 an oder schreiben Sie an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und zugehöriger Services. Taconic wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

