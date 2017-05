Nach dem Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl klettert der Euro auf ein neues Jahreshoch. Die Gemeinschaftswährung notiert so stark wie zuletzt vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

Der Eurokurs ist trotz des klaren Siegs von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen nur kurz über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Im Handel am Montagmorgen in Asien bröckelte der Kurs wieder ab - zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0976 US-Dollar in etwa wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...