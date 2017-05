Zahlen, Zahlen, Zahlen: u.a. Deutschen Telekom, Allianz, Commerzbank, Continental und E.ON - Wochenausblick!

Im Fokus der Anleger dürften in dieser Woche vor allem die Ergebnisse der Deutschen Telekom, Commerzbank und von E.ON stehen. An der Konjunkturfront ist es hingegen sehr ruhig. Für Kursausschläge könnten daher hauptsächlich die US-Inflationsdaten sorgen, die am Freitag veröffentlicht werden. Einen Tag vorher gibt die englische Notenbank die Ergebnisse ihrer Sitzung bekannt.



Montag

Montagfrüh schauen sich Investoren als Erstes die Daten zu den Im- und Exporten Chinas, sowie den Industrieaufträgen für Deutschland an. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Für Kursausschläge könnte der "Labor Market Conditions Index" (LMCI) der US-Notenbank sorgen, der um 16 Uhr veröffentlicht wird. Der Index bildet anhand von 19 Indikatoren, wie Arbeitslosenquote, Stundenlöhne und Zahl der befristeten Stellen, die Entwicklung am Arbeitsmarkt ab.



Dienstag

Die Daten zur Industrieproduktion und dem Außenhandel Deutschlands werden Dienstag früh veröffentlicht. Zudem legen heute Commerzbank, Continental, Münchener Rück, K+S, Uniper und Zalando die Quartalszahlen vor. Um 16 Uhr werfen Investoren einen kurzen Blick auf die Daten zu den Lagervorräten der US-Großhändler.



Mittwoch

Mittwochfrüh schauen sich Investoren als Erstes die Daten aus China zur Inflation und den Produzentenpreisen an. Heute legt E.ON die Quartalszahlen vor. Die US-Öllagervorräte werden um 16.30 Uhr veröffentlicht.



Donnerstag

Deutsche Post, Deutsche Telekom, Nordex und SMA Solar geben am Donnerstag die Quartalsergebnisse bekannt. Um 13 Uhr veröffentlicht die englische Notenbank die Ergebnisse ihrer Sitzung. Hingegen ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig.



Freitag

Freitagfrüh werden die Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands und zur Inflation veröffentlicht. Heute präsentieren Allianz, ThyssenKrupp und innogy die Quartalsergebnisse. Um 11 Uhr werden die Daten zur Industrieproduktion der Euro-Zone bekannt gegeben. Um 14.30 Uhr werden die US-Inflationsdaten stark im Fokus der Investoren stehen. Gleichzeitig mit den Inflationsdaten werden auch die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Um 16 Uhr folgt das US-Verbrauchervertrauen. Es soll im Mai stabil geblieben sein bei 97 Punkten.



