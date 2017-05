Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG



+ Konzernumsatz um 13,3% auf EUR 178,3 Mio. erhöht + EBITDA um 47,8% auf EUR 22,8 Mio. gesteigert, EBITDA-Marge 12,8% + EBIT um 69,9% auf EUR 15,9 Mio. erhöht, EBIT-Marge 8,9% + Ergebnis je Aktie verdoppelte sich auf EUR 0,52



Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP erhöhte sich im ersten Quartal 2017 deutlich um 13,3% auf EUR 178,3 Mio. (Q1 2016: EUR 157,4 Mio.). Sowohl der Serienumsatz als auch der Werkzeug- und Entwicklungsumsatz konnten im Vergleich zum ersten Quartal 2016 deutlich gesteigert werden.



Die gruppenweite Optimierung und intensivierte Digitalisierung von Produktionsabläufen sowie die Entwicklung der PKW-Kleinserienproduktion wirkten positiv auf die Ertragskennzahlen. Das EBITDA des Konzerns belief sich im ersten Quartal 2017 auf EUR 22,8 Mio. und lag mit einem Plus von 47,8% deutlich über dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres (EUR 15,4 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg von 9,8% auf 12,8% in den zweistelligen Bereich. Das EBIT der POLYTEC GROUP konnte in den ersten drei Monaten 2017 um 69,9% auf EUR 15,9 Mio. (Q1 2016: EUR 9,4 Mio.) gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 8,9% (Q1 2016: 6,0%).



Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2017 ein Nettoergebnis von EUR 11,6 Mio., das um EUR 5,7 Mio. bzw. 97,2% über dem Vorjahresergebnis lag. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich von EUR 0,26 auf EUR 0,52.



Im Marktbereich Personenkraftwagen, dem mit 65,9% umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, erhöhte sich der Umsatz im ersten Quartal 2017 gegenüber der Vorjahresperiode deutlich um 13,5% auf EUR 117,5 Mio. (Q1 2016: EUR 103,5 Mio.). Der Umsatz im Marktbereich Nutzfahrzeuge (24,1%) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich um 17,5% auf EUR 42,9 Mio. Im Non-Automotive-Bereich (10,0%) erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem sehr erfolgreichen Vergleichszeitraum Jänner bis März 2016 leicht um 2,9% auf EUR 17,9 Mio.



Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2017 im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 um EUR 23,4 Mio. auf EUR 524,8 Mio. Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2017 erhöhte sich leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 38,4%. Die Nettofinanzverbindlichkeiten blieben mit EUR 70,6 Mio. auf dem Niveau des Bilanzstichtages 31.12.2016. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2017 gegenüber dem 31. Dezember 2016 saisonal bedingt um EUR 14,6 Mio. auf EUR 54,7 Mio.



Ausblick Das Management der POLYTEC GROUP geht für das Geschäftsjahr 2017 - auf Grundlage eines stabilen Konjunkturverlaufs sowie der positiven Geschäftsentwicklung aller Großkunden - von einem leichten Wachstum sowohl des Konzernumsatzes als auch der operativen Ergebniszahlen aus.



Der Zwischenbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. März 2017 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen, Finanzberichte zum Download bereitgestellt.



Internet-Veröffentlichung: http://www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/Publikationen/Finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 08.05.2017



