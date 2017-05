Warren Buffett, viertreichster Mann der Welt, kritisiert die Pläne des Präsidenten für eine Gesundheitsreform als Steuersenkung für Reiche. Auch die ehemaligen Chefs der US-Bank Wells Fargo kommen nicht gut weg.

Der Großinvestor und Demokrat Warren Buffett hat die Pläne Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Umbau des Gesundheitssystems als Steuererleichterung für Reiche bezeichnet. Wären die geplanten Regelungen der Republikaner bereits in Kraft, hätte er dem Bund im vergangenen Jahr 17 Prozent weniger Steuern gezahlt, sagte der viertreichste Mann der Welt am Samstag auf der Hauptversammlung seiner Investment-Gesellschaft Berkshire Hathaway. "Das ist also eine riesige Steuersenkung für Leute wie mich." Bei einer Reduzierung der Steuerlast in diesem Ausmaß steige entweder das Staatsdefizit oder die Steuern würden für andere Bürger erhöht.

Der Milliardär warnte zudem vor den Folgen der steigenden Gesundheitskosten für die USA, die wie ein "Bandwurm in Amerikas wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit" wirkten. Buffett hatte im Wahlkampf die unterlegene Demokratin Hillary Clinton unterstützt. Das Repräsentantenhaus ...

