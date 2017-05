Lieber Leser,

in den vergangenen Handelstagen hat die Aktie von ThyssenKrupp wichtige Signale unterboten. Damit ist das 2-Wochen-Plus auf 4 % geschrumpft und eine wichtige Trendentscheidung steht an. Dahinter könnte laut Fundamentalanalysten auch die derzeit herrschende Unruhe im Kampf gegen Sparpläne des Unternehmens stecken. Möglicherweise käme es wieder zu teuren Kompromissen, so die Befürchtung. Allerdings sind noch 70 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein "Kauf". ...

