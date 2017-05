IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) zieht am zweiten Jahrestag seiner Börsennotierung Bilanz

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) zieht am zweiten Jahrestag seiner Börsennotierung Bilanz: das Unternehmen konnte Finanzmittel in Höhe von 22.917.150,00 $ aufbringen

Marapharm wurde am 8. Mai 2015 offiziell zum Handel an der Canadian Stock Exchange zugelassen und erreichte anschließend auch Börsennotierungen im OTCQB-Markt und an der Frankfurter Börse.

Marapharm konnte Finanzmittel in Höhe von 22.917.150,00 $ aufbringen (Aktienquelle: Computer Share; Übertragungsstelle). Dieser Erlös wurde über Privatplatzierungen und über die Ausübung von Optionen und Warrants als börsennotiertes Unternehmen generiert. Die erste Tranche einer am 28. Februar 2017 angekündigten Anleiheemission wurde mittlerweile abgeschlossen und brachte einen Gesamterlös in Höhe von 1.280.000,00 USD. Ein verbleibender Betrag in Höhe von 4.220.000,00 $ steht noch zur Zeichnung offen. Zwei Serien von Warrants mit einem Gesamtpotenzial in Höhe von 4.951.200,00 $ können noch ausgeübt werden. Marapharm verfügt derzeit über einen Barbestand von rund 5 Millionen $.

- Marapharm hat im US-Bundesstaat Washington eine 13,6 Acres große Industriefläche mit Gebäuden angekauft, die für die Aufzucht und Verarbeitung von Marihuana und als Cannabis-Campus zugelassen wurde. - In Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada hat Marapharm ein 7 Acres großes Industriegrundstück mit Gebäuden für die Aufzucht und Verarbeitung von Marihuana erworben. - In Kalifornien hat Marapharm Industrieflächen mit einer Zulassung für die Marihuanaaufzucht und -verarbeitung angekauft. - In den Vereinigten Staaten und Kanada wurden von Marapharm bis zu 11 (bedingte) Cannabis-Zulassungen beantragt. - Marapharm hat 15 Millionen Aktien und Warrants von der börsennotierten Firma Veritas Pharma Inc. erworben. - Marapharm ist Inhaber von Marapharm Delivery Service, einem Zustelldienst für medizinisches Marihuana. - Marapharm ist Inhaber von www.marapharm.tv.

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren hart gearbeitet, und nun sind bei Marapharm die Weichen auf Wachstum gestellt. Wir haben uns eine solide Infrastruktur und Aktionärsbasis aufgebaut. Wir verfügen über Lizenzen, Grundstücke und Gebäude.

Zur Aufbringung der Mittel für die Errichtung haben wir Inhaberschuldverschreibungen und Wandelanleihen begeben. Eine Reihe von Geldgebern und Investoren haben Finanzierungsvorschläge für weitere optionale Baumaßnahmen unterbreitet, dazu zählt auch eine bedingte Zusage von 80 Millionen USD. Wir werden auch weiterhin alle unterbreiteten Vorschläge genauestens prüfen um sicherzustellen, dass für Marapharm nur die besten Entscheidungen getroffen werden.

Die letzten zwei Jahre waren für uns enorm wichtig. Wir haben die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Expansion in einem faszinierenden Markt geschaffen. In den nächsten Jahren werden wir Geschichte schreiben! Linda Sampson, CEO von Marapharm.

Marapharm konnte in den ersten beiden Jahren seiner Börsennotierung an drei verschiedenen Börsen 98.923.854 Millionen Aktien mit einem Wert von 126.564.847,00 CAD platzieren.

An der CSE wurden seit Marapharms Börsennotierung am 8. Mai 2015 insgesamt 53.542.926 Aktien im Wert von 60.504.667,91 CAD gehandelt. Im OTCQB-Markt wurden seit Marapharms Börsennotierung am 1. September 2015 insgesamt 13.003.894 Aktien im Wert von 12.738.030,71 USD gehandelt. An der Frankfurter Börse wurden seit Marapharms Börsennotierung am 28. Juni 2015 insgesamt 32.377.034 Aktien im Wert von 32.246.997 EUR gehandelt. (Quelle: Stockwatch und Börse Frankfurt)

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC. www.marapharm.com

Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Marapharm verfügt in Washington und Nevada über Grundflächen und Anlagen zur Herstellung von medizinischem Marihuana auf 300.000 Quadratfuß. Vor etwa zweieinhalb Jahren stellte Marapharm bei Health Canada einen Antrag auf Gewährung einer Produktions- und Vertriebslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat auch die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen absolviert. Der Antrag wird derzeit einem eingehenden Screeningverfahren unterzogen. Im September 2016 erhielt Marapharm von Health Canada den Bescheid, seinen Antrag im Hinblick auf die neuen ACMPR-Richtlinien zu ergänzen.

Fotos und Videos der Errichtung stehen auf der Webseite von Marapharm zur Verfügung. Die Stammaktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der Canadian Securities Exchange, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com contact 778-583-4476 email info@marapharm.com

BÖRSEN: Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39683 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39683&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56575 M1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA56575M1086

AXC0072 2017-05-08/08:47