BERLIN (dpa-AFX) - Justizminister Heiko Maas (SPD) hat den Sieg des linksliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich als Etappensieg im Kampf gegen Rechtspopulismus begrüßt. "Die Absage der Franzosen an die europafeindlichen Rechtspopulisten macht Mut" - genauso wie die Demonstrationen der pro-europäischen Bewegung "Pulse of Europe" (auf deutsch: Impuls Europas), erklärte Maas am Montag in Berlin. Die Franzosen hätten sich für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und eine europäische Zukunft entschieden. "Weltoffenheit und Toleranz sind stärker als Abschottung und Hass."

Gerade an diesem Montag, 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sei es ein guter Tag, daran zu erinnern, dass die Überwindung des Nationalismus die große Lehre aus zwei Weltkriegen sei, betonte Maas. "Nie wieder darf es heißen Frankreich oder Deutschland first (auf deutsch: zuerst). Nie wieder sollten wir vergessen, was uns vereint." Die neuen Nationalisten bekämpften alles, was in Jahrzehnten unter Mühen erreicht worden sei. "Wir sollten dem nicht tatenlos zusehen und uns auf die Stärken unserer Demokratie besinnen."/bk/DP/fbr

