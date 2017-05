In der Nacht zu Montag kletterte die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar zeitweise bis auf 1,1023 USD - fiel aber rasch wieder zurück. Am Montagmorgen notiert der Euro mit 1,0982 USD nun sogar leicht unter den 1,0982 USD am Freitagabend. Zum Schweizer Franken steigt der Euro leicht auf 1,0863 von 1,0852 CHF zum Ende letzter ...

