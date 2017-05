FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der große Kurseinbruch nach dem Wahlsieg Macrons in Frankreich bleibt bisher aus. Händler hatten damit tendenziell gerechnet, weil eine Erleichterungsrally zu Umschichtungen aus Renten in den Aktienmarkt führen dürfte. Allerdings sei sehr viel davon schon am Freitagabend durchgeführt worden, so dass sowohl die Kursgewinne bei Aktien als auch die Verluste der Renten-Futures gering ausfallen könnten.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.22 Uhr um 25 Ticks auf 160,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,64 Prozent und das Tagestief bei 160,25 Prozent. Umgesetzt wurden rund 38.400 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 131,39 Prozent.

May 08, 2017 02:24 ET (06:24 GMT)

