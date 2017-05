Der Linksliberale Emmanuel Macron ist neuer Präsident Frankreichs. Bei der Stichwahl am Sonntag wies er seine Herausforderin Marine Le Pen eindrucksvoll in die Schranken. Am deutschen Aktienmarkt gehen die Kurse am Montag nach oben. Doch bei genauem Blick nehmen manche Anleger ihre angehäuften Gewinne mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...