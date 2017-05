St. Gallen - Im letzten November hat die OPEC eine drastische Kürzung der Rohöl-Fördermengen beschlossen. Dies hat den Ölpreis von 45 Dollar auf 55 Dollar pro Fass nach oben getrieben. Die Mitglieder der OPEC haben sich seither überraschend diszipliniert an ihre Förderquoten gehalten. Dennoch ist der Ölpreis wieder auf den Stand von vor der OPEC-Kürzung gefallen. Die Fracking-Produzenten in den USA haben den höheren Ölpreis dazu genutzt, ihre eigene Produktion wieder hochzufahren. Am 25. Mai entscheidet die OPEC in Wien nun über die Verlängerung ihrer Förderquoten.

Am letzten Donnerstag und Freitag ist der Preis für ein Fass Öl der Sorte WTI nach der Veröffentlichung der Produktionsdaten in den USA um 8% gefallen. Dieser Preissturz hat viel mit der Spekulation am Ölmarkt und mit technischen Faktoren zu tun, nachdem die Marke von 45 Dollar nach unten durchbrochen wurde.

Produktionsausweitung und volle Lager in den USA

Diese Bewegung darf nicht überinterpretiert werden. Ihr Auslöser ist aber ein Problem für die OPEC. Während diese ihre Produktion um bemerkenswerte 2 Mio. Fass pro Tag reduziert hat, drücken die Amerikaner täglich 1 Mio. Fass mehr aus dem Boden. ...

