83North, das internationale, in Europa und Israel tätige Venture-Capital-Unternehmen, bestätigte heute den Eintritt von David Buttress in den Fonds als neuer General Partner. David Buttress wird von dem Londoner Büro des Unternehmens aus tätig sein und mit den fünf bestehenden aktiven Teilhabern zusammenarbeiten.

Bis Februar 2017 war David Buttress CEO von Just Eat, dem weltweit führenden Marktplatz für Online-Lebensmittellieferungen. Er initiierte im Jahr 2006 die Gründung des britischen Unternehmenszweigs und leitete das Unternehmen in jüngster Vergangenheit als CEO im Rahmen seines raschen globalen Wachstums zu einem der größten IPO-Unternehmen im Bereich Technologie seit einem Jahrzehnt in Europa. Das Unternehmen debütierte im Jahr 2014 an der London Stock Exchange und weist nun eine Marktkapitalisierung in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar auf. 83North besitzt in Just Eat einen Früh-Investor.

"Die Welt der Technologie diversifiziert sich ausgehend von ihrem traditionellen Zentrum in Silicon Valley. Die geeignete Kombination bedeutender Unternehmer, disruptiver Technologien und finanzieller Unterstützung eröffnet aufregende Möglichkeiten für die Schaffung weltweit führender Technologieunternehmen, die von Europa und Israel aus geleitet werden", so David Buttress.

Er ergänzte: "Als Kollege im Board of Directors arbeitete ich sehr eng mit dem Team von 83North zusammen, um Just Eat als Weltmarktführer zu etablieren. Unsere Strategie und unsere Werte werden aufeinander abgestimmt und wir verfügen über weitreichende Erfahrungen, wie erfolgreiche globale Technologieunternehmen aufgebaut werden können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der nächsten Generation von Unternehmerpersönlichkeiten, um einen Beitrag für die Schaffung aufregender Unternehmen zu leisten."

83North ist ein globales Venture-Capital-Unternehmen mit einer klaren Ausrichtung Unterstützung außergewöhnlicher Unternehmer, um branchenweit führende globale Unternehmen zu schaffen. Zu den bedeutenden vergangenen und gegenwärtigen Investitionen zählen Marktführer wie Just Eat, Hybris (von SAP übernommen), ScaleIO (von EMC übernommen), Social Point (von Take2 übernommen), Celonis, Ebury, iZettle, Payoneer, Via und Zerto.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit David Buttress", so Laurel Bowden, General Partner. "Jeder Unternehmer weltweit könnte von seiner einzigartigen Betriebserfahrung profitieren, ganz gleich ob es sich dabei um den Aufbau eines Verbraucher- oder eines Enterprise-Technologieunternehmens handelt. Unsere Kooperation mit Just Eat ist ein großartiges Beispiel für unsere Strategie, mit einer Handvoll außergewöhnlicher Unternehmer zusammenzuarbeiten, um weltweit führende Unternehmen mit Standorten rund um den Globus zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass die Erfahrung von David Buttress bei der Skalierung von Technologieunternehmen einen wichtigen Beitrag leisten wird, um die Umsetzung dieser Strategie erfolgreich fortzuführen."

Über 83North

83North startete als Greylock IL, ein mit Greylock Partners verbundener Fonds. Heute ist 83North eine unabhängige Venture-Capital-Gesellschaft und investiert in europäische und israelische Entrepreneure. 83North hat sich dem Ziel verpflichtet, zum Aufbau von weltweit führende Unternehmen beizutragen und über die Hälfte seiner Portfolio-Unternehmen haben Standbeine in den USA.

Besuchen Sie www.83north.com und folgen Sie @83NorthVC auf Twitter.

