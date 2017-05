Kunden von Natterbox können nun die wachsende globale Nachfrage nach schnellen, personalisierten Serviceleistungen von der Einrichtung bis zum Betrieb von Telefonsystem und Kontaktzentrale ihrer Organisation mithilfe von Salesforce vollständig befriedigen

Natterbox kündigte heute die Einführung von Advanced Voice Services (AVS) für Salesforce AppExchange an, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf völlig neue Weise in Kontakt zu treten.

Natterbox AVS reduziert die Abhängigkeiten von Telekommunikationsgesellschaften und Informationstechnik und legt das Telefonsystem in die Hände von Administratoren, die nun das gesamte Telefonsystem ihres Unternehmens über eine Einzelplattform einrichten, konfigurieren und betreiben können, wobei sie Kundendaten nutzen können, um den wachsenden Anforderungen im Hinblick auf unmittelbare und personalisierte Serviceleistungen gerecht werden zu können.

Mithilfe des "blitzschnell bereiten" Natterbox AVS Strategieerstellers, der im Rahmen von Salesforce zur Verfügung steht, werden die Administratoren in die Lage versetzt, ein Anruferlebnis zu schaffen, das sowohl positiv als auch differenziert ist. Natterbox AVS ermöglicht es Vertriebs- und Servicemitarbeitern, ein höheres Maß an Kundenzufriedenheit und eine höhere Produktivität zu erzielen, indem die Nutzer in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage der Kundendaten von Salesforce Telefonanrufe direkt zu tätigen und zu erhalten.

Eingebettet in die Salesforce Platform ist Advanced Voice Services (AVS) gegenwärtig auf dem AppExchange Marktplatz erhältlich unter https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000EpmWMUAZ

Wichtige Funktionen von Advanced Voice Services (AVS)

Die Administratoren können nun bestehende Telefonnummern importieren und neue globale Telefonnummern bereitstellen, Erweiterungen und Telefone einrichten und personalisierte Anruferlebnisse komplett via Salesforce individuell gestalten. Vertriebs- und Servicemitarbeiter können im Rahmen von Salesforce Telefonanrufe von jeder Station tätigen und erhalten, ohne dabei von Softphones oder IP-Telefonhardware abhängig zu sein. Natterbox AVS versetzt die Administratoren in die Lage, das Telefonsystem ihrer Organisationen über unterschiedliche Büros und Regionen hinweg zu vereinheitlichen. Dabei wird die Globalisierung des Betriebs und die Bereitstellung von verlängerten Servicezeiten oder Support-Dienstleistungen rund um die Uhr extrem vereinfacht.

Natterbox AVS Funktionen:

AVS Cloud PBX

AVS Kontaktzentrum, einschließlich Web-Telefon

AVS CTI

AVS Datensammlung

AVS Nummern

AVS Global Calls

Die Integration von Natterbox Advanced Voice Services in AppExchange bedeutet, dass Kunden Salesforce auf bequeme Weise als ihr globales Unternehmens-Telefonsystem und Kontaktzentrum nutzen und außergewöhnliche Leistungsniveaus für ihre personalisierten Kundendienstleistungen gewährleisten können.

Kommentare zu den Neuigkeiten

Neil Hammerton CEO von Natterbox, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "66% der Kunden werden voraussichtlich einen Markenwechsel vornehmen, wenn sie keine personalisierten Serviceleistungen erhalten und die Treue von 87% der Stammkäufer ist von einer unmittelbaren Antwort auf Supportanfragen insbesondere derjenigen Käufer abhängig, die das Telefon als einen der bedeutendsten Kanäle erachten, um Hilfe zu erhalten. Die Integration von Telefonsystemen und Kontaktzentren in Salesforce versetzt unsere Kunden in die Lage, ihren Betrieb zu globalisieren und außergewöhnliche Leistungsniveaus für ihre Serviceleistungen zu gewährleisten."

"Ein jeder und alles wird intelligenter und besser vernetzt sein als zuvor und alle Unternehmen sind bestrebt, die Art und Weise zu transformieren, wie sie mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Kontakt treten", so Kori O'Brien, Senior Vice President, ISV Sales bei Salesforce. "Durch Nutzung der Leistungsfähigkeit der Salesforce Platform bietet Natterbox den Kunden eine aufregende neue Möglichkeit, die wachsenden Erwartungen im Hinblick auf personalisierte Serviceleistungen und Steigerung der Unternehmensbindung zu erfüllen."

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Marktplatz für Unternehmensanwendungen, der Unternehmen befähigt, auf völlig neue Art und Weise zu verkaufen, zu bedienen, zu vermarkten und Kunden zu binden. Mit 3.500 Partner-Apps und mehr als 4 Millionen Kundeninstallationen handelt es ich um die umfangreichste Quelle für mobile, soziale, Cloud-, IoT- und Datenwissenschafts-Technologien für Unternehmen.

Salesforce, AppExchange und andere sind Marken der Salesforce.com, inc.

Über Natterbox

Natterbox startete 2010, um Business-Telefonie-Probleme zu lösen und Sprache in die digitalisierte Kundenerfahrung durch einen globalen Cloud-PBX-Service zu bringen, der Sprache in Kundenprozesse und Salesforce®-Systeme erfasst und integriert. Über 450 Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Natterbox, um neue Maßstäbe in der Kundenerfahrung zu setzen, um messbare Steigerungen bei Umsatzeffizienz, Wettbewerbsvorteil und organisatorischem Erfolg zu erzielen. Zu den Kunden gehören Groupon, Kimberly Clarke, Rakuten, Legal General.

www.natterbox.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170508005210/de/

Contacts:

Natterbox

Charles Heunemann

Tel.: +44 333 510 4001

charles@natterbox.com

oder

Wigwam PR

Fiona Butler

Tel.: +44 (0)1483 563562

fiona@wigwampr.com