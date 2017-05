FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag trotz des Wahlsiegs von Emmanuel Macron in der französischen Präsidentschaftswahl mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Südeuropäische Staatsanleihen standen demgegenüber unter Druck. Händler begründeten die Entwicklung mit einer typischen Gegenbewegung auf die Kursentwicklung in der vergangenen Woche.

Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg zum Auftakt um 0,06 Prozent auf 160,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,40 Prozent. In Frankreich wie auch in Südeuropa stiegen die Renditen zumeist moderat an.

Am Markt hieß es, der Wahlsieg Macrons liege, auch in seinem Ausmaß, nah an den zahlreichen Wahlumfragen von vergangener Woche. Macrons Sieg sei deshalb letztlich keine große Überraschung mehr gewesen. Zudem hatten in der vergangenen Woche französische Staatstitel wie auch Schuldtitel aus Italien, Spanien oder Portugal deutlich von den steigenden Zustimmungswerten Macrons profitiert.

Konjunkturdaten werden zum Wochenstart nur wenige veröffentlicht. Der solide Auftragseingang für die deutsche Industrie bewegte am Anleihemarkt kaum. Trotz der robusten Zahlen fällt der Orderzuwachs im gesamten ersten Quartal mau aus, was vor allem an einem sehr schwachen Januar-Ergebnis liegt./bgf/jsl/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0075 2017-05-08/09:01